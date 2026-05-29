وكالة إيرانية: إسقاط مسيرة أمريكية إسرائيلية في محيط جزيرة قشم

خبرني - ذكرت وكالة "مهر" أن القوات الإيرانية دمرت "طائرة مسيّرة صغيرة" أمريكية إسرائيلية قرب جزيرة قشم الإيرانية، بمحاذاة مضيق هرمز.

وكانت الوكالة أعلنت في وقت سابق أن سكانًا محليين سمعوا أصواتًا مرتبطة بتشغيل أنظمة الدفاع الجوي في الجزيرة، فيما تحدثت تقارير أخرى عن سماع دوي انفجارات في المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن سلطات محلية أن الأصوات نتجت عن اعتراض طائرات مسيّرة صغيرة وطائرات استطلاع قرب الجزيرة، مؤكدة عدم وقوع أضرار أو اشتباكات مباشرة داخل قشم.

وتكتسب جزيرة قشم أهمية استراتيجية بسبب موقعها قرب مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة العالمية، ما يجعل أي نشاط عسكري أو دفاعي في المنطقة محل متابعة واسعة.