ماذا يحدث لضغط دمك عند تناول خبز القمح الكامل؟

خبرني - كشفت تقارير غذائية حديثة أن استبدال خبز القمح الأبيض بخبز القمح الكامل قد يسهم في دعم صحة القلب والمساعدة في تحسين ضغط الدم بشكل غير مباشر، ضمن نظام غذائي متوازن، دون أن يُعد علاجًا مباشرًا لارتفاع ضغط الدم.

ويعود هذا التأثير إلى احتواء خبز القمح الكامل على نسبة أعلى من الألياف مقارنة بالخبز الأبيض، ما يساعد على تحسين مستويات الدهون في الدم، وتقليل الكوليسترول الضار، وإبطاء امتصاص الدهون بعد الوجبات. كما تسهم هذه الألياف في تعزيز الشعور بالشبع، وهو ما قد يساعد في تقليل الوزن، أحد العوامل المرتبطة بارتفاع ضغط الدم.

وإلى جانب الألياف، يحتفظ القمح الكامل بعناصر غذائية مهمة تُفقد في عمليات التكرير، مثل المغنيسيوم، والبوتاسيوم، والزنك، و"فيتامينات ب".

وتلعب هذه العناصر دورًا في دعم وظائف الأوعية الدموية، والمساعدة على ارتخائها، والمساهمة في توازن السوائل داخل الجسم، ما ينعكس إيجابًا على صحة القلب.

كما تشير الدراسات إلى أن خبز القمح الكامل قد يكون أقل تأثيرًا على مستويات السكر في الدم مقارنة بالخبز الأبيض، بسبب بطء هضم الكربوهيدرات فيه، الأمر الذي يحد من الارتفاعات الحادة في سكر الدم التي قد تؤثر على الأوعية الدموية مع مرور الوقت.

ورغم هذه الفوائد، يؤكد الخبراء أن تناول القمح الكامل وحده لا يكفي لخفض ضغط الدم، إذ يتأثر الضغط بعوامل متعددة مثل النظام الغذائي العام، ونسبة الصوديوم، والوزن، ومستوى النشاط البدني، والتوتر.

وينصح المختصون بإدراج الحبوب الكاملة ضمن نظام غذائي صحي للقلب مثل نظام "DASH"، مع اختيار أنواع خبز غنية بالألياف وقليلة الصوديوم، وتجنب الإضافات عالية الدهون أو الملح، لتحقيق أفضل فائدة ممكنة لصحة القلب وضغط الدم.