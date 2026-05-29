الخارجية الإيرانية: مضيق هرمز خاضع لتدابير إيرانية خاصة

خبرني - أكد متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن مضيق هرمز خاضع لتدابير إيرانية خاصة وهو مغلق أمام السفن العسكرية المعادية

وأضاف إسماعيل بقائي أنه ينبغي على إيران وعمان اتخاذ آليات تضمن الحفاظ على مصالحهما وأمنهما الوطني.

وفي حديثه عن مطالب الولايات المتحدة بالمرور الحر للسفن عبر مضيق هرمز دون سيطرة أي جهة، ذكر الدبلوماسي أن إدارة المضيق تقع على عاتق إيران وسلطنة عمان باعتبارهما دولتين ساحليتين.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن ما يسميه الأمريكيون حصارا بحريا كان منذ البداية إجراء غير قانوني وانتهاكا لوقف إطلاق النار.

وأفاد بأنه إذا رفعت أمريكا الحصار البحري فهذا يعني توقفها عن ممارسة عمل غير قانوني.

وذكر إسماعيل بقائي أن طهران تواصل تبادل الرسائل مع واشنطن، لكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق لإنهاء النزاع.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن بقائي قوله: "لم يتم الانتهاء من الاتفاق بعد، وما زال تبادل الرسائل مستمرا".

وأكد مجددا أن طهران تركز حاليا على إنهاء الصراع العسكري وأن القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني لا تتم مناقشتها حاليا.

كما علق بقائي على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الحصار البحري قائلا "إن طهران اعتبرت في البداية الحصار غير قانوني وانتهاكا لوقف إطلاق النار".

وأضاف: "سنرى ما إذا كانوا سينفذون أقوالهم أم أنها مجرد فقاعات دعائية".