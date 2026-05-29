الجمعة: 29 أيار 2026
الخام الاميركي عند 87.64 دولار للبرميل.. النفط يهبط مع ترقب اتفاق بين أميركا وإيران

خبرني - انخفضت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 1% في طريقها لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل أبريل، عقب تقارير عن قرب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على تمديد وقف إطلاق النار.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 1.1% (1.04 دولار) إلى 92.67 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.26 دولار (1.4%) إلى 87.64 دولار للبرميل.

وتراجع خام برنت 10.5% هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في السادس من أبريل، في حين تكبد خام غرب تكساس الوسيط خسارة أسبوعية نسبتها 9.2%، وهي الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 13 أبريل.

الذهب يتراجع عالمياً.. وتوقعات بارتفاع الفائدة
