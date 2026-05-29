3 ملايين نسمة في 5 سنوات.. اليابان تسجل أكبر تراجع سكاني بتاريخها

خبرني - كشفت أحدث بيانات التعداد السكاني عن تراجع عدد سكان اليابان إلى نحو 123 مليون نسمة خلال عام 2025، مسجلة أكبر انخفاض سكاني في تاريخها الحديث. في مؤشر جديد على الأزمة الديموغرافية المتفاقمة في البلاد. بحسب وسائل إعلام محلية.

وبحسب نتائج التعداد الرسمي، انخفض عدد سكان اليابان، بمن فيهم المقيمون الأجانب، بنحو 3.1 مليون شخص مقارنة بعام 2020، أي بتراجع بلغ 2.5% خلال خمس سنوات فقط.

ويُعد هذا الانخفاض الثالث على التوالي في التعدادات السكانية التي تُجرى كل خمس سنوات، في ظل استمرار تفوق عدد الوفيات على عدد المواليد، إلى جانب الارتفاع المتسارع في نسبة كبار السن داخل المجتمع الياباني.

كما أظهرت البيانات أن أكثر من 30% من سكان البلاد باتوا يتركزون في منطقة طوكيو الكبرى، في أول مرة تتجاوز فيها العاصمة هذا الرقم؛ ما يعكس اتساع الفجوة بين المدن الكبرى والمناطق الريفية التي تعاني تناقصَ السكان وشيخوخةَ المجتمع.

وترى السلطات اليابانية أن هذه التغيرات السكانية تمثل تحديًا متزايدًا للاقتصاد وسوق العمل والخدمات الاجتماعية، خاصة مع توقع استمرار انخفاض عدد السكان خلال السنوات المقبلة.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة لعام 2025، تحتل اليابان المرتبة الثانية عشرة عالميًّا من حيث عدد السكان، وتشكل نحو 1.5% من إجمالي سكان العالم.

ومن بين أكثر من 20 دولة سكانًا على مستوى العالم، كانت اليابان والصين وروسيا وتايلاند من الدول القليلة التي سجلت تراجعًا سكانيًّا بين عامي 2020 و2025، إلا أن اليابان سجلت الانخفاض الأكبر بينها.