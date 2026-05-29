اتهامات بالاعتداء الجنسي تلاحقا لاعبا مصريا دوليا على عتبة كأس العالم

خبرني - اتهمت فتاة تحمل الجنسيتين الإيطالية والبرازيلية لاعبا مصريا شهيرا بالاعتداء عليها في منزله، مؤكدة أنها تعرضت للاعتداء في حالة لا وعي إثر تناولها مشروبا قدمه في استضافته لها.

وكشفت الفتاة عن الواقعة، من خلال منشور نشرته على حسابها بمنصة "إنستغرام"، الجمعة، موضحة أنها جرت خلال زيارتها إلى مصر في مايو 2025، وأن اللاعب يتواجد حاليا ضمن صفوف المنتخب المصري الذي يستعد لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

ووفق روايتها فإن اللاعب استدرجها إلى منزله بعدما تعرفت عليه من خلال رسالة خاصة عبر حسابه الشخصي، ثم دعاها إلى الخروج لتناول العشاء، لكنها فوجئت بتغيير وجهة اللقاء من مطعم عام إلى منزله بأحد الكمبوندات السكنية شرقي القاهرة، وهو ما أثار لديها شعورا بسوء نيته.

وأضافت أنها فقدت وعيها بعد تناولها مشروبا داخل المنزل، لتستيقظ لاحقا في حالة إعياء شديد، مؤكدة أنها تعرضت للاعتداء رغم رفضها المتكرر وعدم قدرتها على المقاومة.

وذكرت أنها غادرت المكان في حالة من الذعر بعد أن وجدت أشخاصا آخرين داخله بملابسهم الداخلية فقط، مؤكدة تقدمها ببلاغ رسمي إلى السلطات المصرية بعد أيام من الواقعة.

وأوضحت أنها أدلت بأقوالها أمام جهات التحقيق في يوليو 2025 وقدمت ما لديها من أدلة، وأن القضية لا تزال قيد التحقيق حتى الآن.