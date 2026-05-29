كازاخستان قدمت عرضا باستلام مخزون اليورانيوم من إيران

خبرني - قال مدير عام الوكالة ​الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن كازاخستان أبدت استعدادها لتسلم مخزون إيران من اليورانيوم ​المخصب بمستويات قريبة من ​مستوى التخصيب اللازم لصنع الأسلحة.

وأضاف رافائيل غروسي في تصريح لصحيفة "فاينانشال تايمز" أن كازاخستان أبدت استعدادها إذا ⁠توصلت الولايات المتحدة إلى ​اتفاق مع إيران بشأن برنامجها ​النووي.

وذكر أن الدولة ​الواقعة في آسيا الوسطى أعربت عن ‌تقبلها ⁠لفكرة الاحتفاظ بالمخزون خلال لقاء رئيسها قاسم جومارت توكاييف مع غروسي في أستانا هذا ​الأسبوع.

وتستضيف كازاخستان ​بنكا ⁠لليورانيوم منخفض التخصيب يخضع لرقابة دولية، وذلك لضمان ​إمدادات الوقود لمحطات الطاقة ​في ⁠الدول الأعضاء في الوكالة، ولمنع انتشار الأسلحة النووية.

وتم ⁠افتتاح ​مرفق التخزين عام ​2018 بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة بالتعاون مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، سوف تستخرج اليورانيوم الإيراني المخصب وتتخلص منه.

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن معظم بنود الاتفاق النووي مع إيران قد تم الاتفاق عليها بالفعل.

وأفاد ترامب بأنه يتعين على طهران الموافقة على التخلي التام والنهائي عن السلاح النووي.

وأشار إلى أن الاتفاق المحتمل مع إيران يشمل الفتح الفوري لمضيق هرمز وحرية العبور فيه دون فرض أي رسوم.

وأوضح ترامب أن الاتفاق المحتمل مع إيران يشمل رفع الحصار البحري وإزالة الألغام من مضيق هرمز.

هذا، ويُعدّ مصير 440 كيلوغراما من اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60% من أكثر القضايا تعقيدا في المحادثات غير الرسمية بين واشنطن وطهران بشأن اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وقد طالب الرئيس دونالد ترامب بنقله خارج إيران، وأشارت طهران علنا إلى أنها لن تسلم المخزون النووي، لكن هناك التزاما بمناقشة تخفيف أو نقل المواد الانشطارية كجزء من الاتفاق لتمديد وقف إطلاق النار الهش لمدة 60 يوما، وإعادة فتح مضيق هرمز، ووضع إطار للمحادثات حول برنامجها النووي، وفقاً لأشخاص موثوقين مطلعين على المقترح.