قد ينقذ 15 مليون شخص سنويًا.. تعرف على نظام الصحة الكوكبية الغذائي

خبرني - أعلن خبراء دوليون عن إمكانية إنقاذ نحو 15 مليون شخص سنويًا من الأمراض المزمنة والقاتلة مثل السمنة وارتفاع الكوليسترول، من خلال الاعتماد الواسع على نظام "الصحة الكوكبية" الغذائي.

وأكد الخبراء أن هذا البرنامج المبتكر، الذي طوره 70 باحثًا في مجالات التغذية والمناخ والعدالة الاجتماعية، يمتلك القدرة أيضًا على تأمين الغذاء المستدام لنحو 9.6 مليار إنسان بحلول عام 2050، مع خفض الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري بشكل ملحوظ وحماية المنظومة البيئية للأرض.

وفي هذا السياق، ووفقًا لتقرير نشرته مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" نقلًا عن خبراء لجنة "إي آت-لانست"، فإن هذا النظام يتميز بمرونة عالية ولا يشترط التحول الكامل إلى النظام النباتي الصارم.

وتعتمد فكرته الأساسية على حصر الاستهلاك في حصة واحدة فقط يوميًا من منتجات الألبان، وحصة واحدة من البروتين الحيواني، على ألا يتجاوز تناول اللحوم الحمراء مرة واحدة في الأسبوع، مع التركيز المكثف على الحبوب الكاملة لتعويض الفيتامينات والمعادن الأساسية التي تفقدها الحبوب المكررة مثل الأرز الأبيض والدقيق المصنع.

وتشير التجارب الميدانية لتطبيق هذا النظام إلى أهمية التخطيط المسبق والصارم للوجبات؛ لتجنب هدر الخضراوات، واستبدال الأغذية المصنعة بالأرز البني ومعكرونة الحبوب الكاملة والبروتينات النباتية كالتوفو.

ورغم التحديات اللوجستية وضيق الوقت التي قد تواجه الأفراد، فإن الاعتماد على حلول عملية مثل طهي كميات كبيرة تكفي لعدة أيام أو إعداد وجبات بسيطة كالبطاطا الحلوة المشوية يسهم في إنجاح التجربة.

ويؤكد الملتزمون بهذا النهج شعورهم الفوري بخفة الحركة وزيادة مستويات الطاقة، مشددين على أن المكاسب الصحية بعيدة المدى وحماية كوكب الأرض هما الحافز الأكبر للاستمرار، مع مراعاة المرونة النفسية وتناول المكافآت الغذائية العرضية من حين لآخر.