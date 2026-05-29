متلازمة التعب المزمن والأعراض الغامضة.. عندما يعجز الطب عن التشخيص

خبرني - يشكل العيش بدون تشخيص طبي واضح نوعًا فريدًا من الضغط النفسي والجسدي على المرضى. ورغم الطفرات الطبية الحديثة، لا يزال من الشائع أن يواجه الأطباء حالات تظهر عليها أعراض مزمنة ومعطلة للحياة اليومية، مثل التعب المزمن، والغثيان، والدوار، وآلام البطن، دون أن تتطابق مع مرض معروف، ما يترك المريض في حالة من عدم الاستقرار وغياب الدعم الطبي المنظم.

"الأمر كله في رأسك"

وتاريخيًا، مال الطب والطب النفسي إلى تفسير الأعراض الجسدية غير المبررة على أنها انعكاسات للاضطرابات النفسية (أعراض سيكوسوماتية).

وعلى مدى عقود، ساد اعتقاد خاطئ بأن متلازمة التعب المزمن (CFS/ME) هي مجرد مظاهر لمرض الاكتئاب، قبل أن تثبت الأبحاث الحديثة أنها متلازمات حقيقية تظهر غالبًا بعد مسببات جسدية مثل الإجهاد الفيروسي (كما يحدث في حالات كوفيد الطويل).

من جهة أخرى، يفتقر التدريب الطبي التقليدي إلى إعداد الأطباء للتعامل مع "الغموض السريري"، حيث يُنظر إلى الوصول للإجابة كمعيار وحيد للكفاءة، ما يدفع بعض الممارسين إلى تجاهل الأعراض أو تقليل أهميتها عندما يعجزون عن تصنيفها، أو إرجاعها بالكامل إلى أسباب نفسية تحت شعار "الأمر كله في رأسك".

وتثبت الدراسات والتقارير الطبية، بما في ذلك الحالات الموثقة في المجلات العلمية مثل "نيو إنجلاند الطبية"، أن التعامل الأمثل مع الأمراض الغامضة يتطلب توفير رعاية منسقة ومستمرة تعتمد على محورين:

التنسيق المشترك بين التخصصات

يقول الخبراء إن الوضع يتطلب تشكيل فريق طبي يضم أخصائيين في الأمراض العضوية وأخصائيين في الصحة النفسية، حيث تبين أن علاج الأعراض الجسدية وحدها قد لا يرفع من كفاءة أداء المريض ما لم يتم علاج القلق والاكتئاب المصاحبين للمرض المزمن.

استمرارية المتابعة الطبية

يرى الخبراء أن اللقاءات الدورية المنتظمة (كل 4 إلى 8 أسابيع) تسهم في الحفاظ على النهج البحثي للأطباء لمتابعة أي تطورات قد تكشف عن طبيعة المرض بمرور الوقت، ما يتيح تطبيق خطط علاجية مرنة تجمع بين الدعم النفسي والبدني.