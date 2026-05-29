تحول جذري في الإنترنت.. الذكاء الاصطناعي يقود تجربة البحث الجديدة

خبرني - يشهد الإنترنت واحدة من أكبر التحولات في تاريخه الحديث، مع التوسع المتسارع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل محركات البحث، وعلى رأسها غوغل، التي تسعى إلى إعادة تعريف طريقة وصول المستخدمين إلى المعلومات.

وباتت محركات البحث الحديثة لا تعتمد فقط على عرض الروابط التقليدية، بل أصبحت تقدم إجابات مولدة بالذكاء الاصطناعي تتضمن ملخصات وتحليلات وتجارب تفاعلية داخل صفحة البحث نفسها، ما يقلل حاجة المستخدم إلى الانتقال بين المواقع المختلفة.

ويأتي هذا التحول ضمن ما وصفته غوغل بأنه أكبر تحديث لمحرك البحث منذ أكثر من 25 عامًا، إذ أصبح النظام الجديد قادرًا على فهم الأسئلة الطويلة والمعقدة التي يطرحها المستخدمون بشكل يومي، ثم تقديم إجابات مباشرة وسريعة بدلًا من الاكتفاء بعرض نتائج وروابط تقليدية.



سلوك المستخدمين

أظهرت بيانات حديثة أن المستخدمين باتوا يكتبون استفسارات أطول وأكثر تفصيلًا مقارنة بالماضي، حيث تضاعف استخدام الأسئلة الحوارية داخل محركات البحث.

ويعود ذلك إلى انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي مثل المساعدات التوليدية التي أعادت تشكيل طريقة تفاعل الأشخاص مع الإنترنت.

ووفق خبراء في المجال، لم يعد المستخدم يبحث عن كلمات مفتاحية قصيرة، بل أصبح يطرح أسئلة كاملة تشبه المحادثة الطبيعية، وهو ما دفع شركات التكنولوجيا إلى إعادة تصميم تجربة البحث بالكامل.

تجارب تفاعلية

تتضمن التحديثات الجديدة لمحرك البحث قدرات متقدمة، مثل إنشاء رسوم بيانية مخصصة، وتقديم ملخصات فورية، وحتى بناء تطبيقات مصغّرة داخل صفحة البحث نفسها.

كما تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي على دمج المعلومات من مصادر متعددة لتقديم إجابة واحدة شاملة للمستخدم. وتشير التقارير إلى أن هذه الأنظمة يمكنها أيضًا تنفيذ مهام نيابة عن المستخدم، مثل متابعة الأخبار أو تلخيص المحتوى أو حتى المساعدة في عمليات الشراء.



جدل واسع

رغم الإيجابيات الكبيرة، يثير هذا التحول جدلًا واسعًا بين خبراء التقنية وصناعة المحتوى، إذ يرى بعضهم أن تقليل الاعتماد على الروابط التقليدية قد يضعف حركة المرور نحو المواقع الإخبارية ويؤثر على نموذج عمل الصحافة الرقمية.

كما يحذر آخرون من أن الاعتماد الكامل على إجابات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى مشاكل تتعلق بالدقة والموثوقية، خاصة مع احتمالية تقديم معلومات غير دقيقة أو غير مكتملة.

مستقبل البحث

يبدو أن الإنترنت يتجه نحو مرحلة جديدة يصبح فيها الذكاء الاصطناعي هو الوسيط الأساسي بين المستخدم والمعلومة.

وبينما تعد هذه الخطوة ثورية في تسهيل الوصول إلى المعرفة، فإنها تطرح في الوقت نفسه أسئلة كبيرة حول مستقبل المحتوى، والناشرين، وطريقة عمل الشبكة العالمية في السنوات القادمة.