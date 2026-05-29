طهران : تصريحات ترمب عن هرمز اليوم تهدف الى انتصار مصطنع 

خبرني - نقلت وكالة "فارس" عن مصادر إيرانية مطلعة قولها إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن رفع الحصار عن هرمز تمثل "مزيجًا من الحقيقة والكذب"، وتهدف إلى إظهار "انتصار مصطنع".

وأضافت المصادر أن ترمب تحدث عن تفكيك أو تدمير المواد النووية الإيرانية، مؤكدة أن هذا البند "غير موجود" في مذكرة التفاهم، كما لم يشر إلى شرط الإفراج الفوري عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.

وأكدت المصادر أن طهران لن تنتقل إلى المرحلة التالية من المفاوضات المتعلقة بالعقوبات والملف النووي قبل تنفيذ البنود الواردة في مذكرة التفاهم، مشددة على أن أي اتفاق نهائي سيُصاغ وفق "الخطوط الحمراء الإيرانية" وبآلية تسمح برد فوري إذا أخلت واشنطن بالتزاماتها.