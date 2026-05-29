ملاحظتهم أقوى مما نتخيل.. هكذا يلتقط الأطفال سلوكيات الكبار

خبرني - قد يظن الأهل أن الأطفال لا يلتقطون تفاصيل ما يدور حولهم، لكن خبراء في علم النفس والتغذية يؤكدون أن الصغار أكثر ملاحظة وذكاء مما نتخيل، وهم يكوّنون فهمهم للعالم من خلال سلوكيات الكبار اليومية، لا من كلماتهم فقط.

وتوضح الطبيبة النفسية جازمين ماكوي أن الأطفال يلاحظون بدقة طريقة تعامل الوالدين مع بعضهم البعض، حتى الإيماءات البسيطة مثل نظرات الاستياء أو النكات السلبية. وتؤكد أن ذلك يؤثر مباشرة في إحساس الطفل بالأمان والاستقرار العاطفي.

وتشير اختصاصية التغذية أليسا ميلر إلى أن الأطفال يلتقطون نظرة الكبار لأجسادهم، من خلال تعليقاتهم أو تصرفاتهم أمام المرآة أو تجنبهم للصور، ما يكوّن لديهم تصوراً مبكراً عن شكل الجسد والقبول الذاتي.

أما الطبيبة النفسية لورا ماركهام، مؤلفة كتاب "الأبوة الهادئة، الأطفال السعداء"، فتوضح أن الأطفال يميزون القيم الحقيقية للوالدين من خلال أفعالهم اليومية، وليس من خلال النصائح فقط، مثل التركيز على الفوز بدلاً من المتعة في الأنشطة.

وتضيف ميلر أن الأطفال يراقبون أيضاً طريقة تعامل الكبار مع أخطائهم، فإذا كان الوالد قاسياً على نفسه، يتعلم الطفل القسوة ذاتها بدلاً من التعاطف.

كما تؤكد أن علاقة الكبار بالطعام تنتقل مباشرة إلى الأطفال، من خلال تصنيف الأطعمة أو الشعور بالذنب تجاه الأكل، ما قد يشكل لاحقاً سلوكاً غذائياً غير صحي.

وتلفت ماكوي إلى أن الأطفال ينتبهون أيضاً للطريقة التي يتحدث بها الأهل عنهم أمام الآخرين، حتى لو بدا أنهم لا يفهمون التفاصيل، إذ يشعرون بنبرة التقييم السلبية أو الإيجابية، ما ينعكس على ثقتهم بأنفسهم.

ويجمع الخبراء على أن الأطفال لا يستمعون فقط لما يقال لهم، بل يراقبون الحياة كما تُعاش أمامهم، ويحوّلونها إلى دروس دائمة في السلوك والقيم والعاطفة.