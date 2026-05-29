انتفاخ الأطراف في الحر.. هذه العلامات لا ينبغي تجاهلها

خبرني - مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يعاني كثيرون من تورّم ملحوظ في الساقين أو القدمين أو حتى اليدين، وهي حالة شائعة لكنها قد تكون مزعجة وتؤثر على الحركة والراحة اليومية.

ويشير اختصاصي الأوعية الدموية لوران مارتان إلى أن هذا التورم يحدث غالبًا نتيجة تمدد الأوعية الدموية بفعل الحرارة، ما يؤدي إلى تراكم السوائل في الأطراف، خاصة عند الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة.

ويؤكد الأطباء أن الأمر في أغلب الحالات ليس خطيرًا، لكنه يحتاج إلى بعض الإجراءات البسيطة لتخفيف الأعراض والحد من تفاقمها.

من أبرز النصائح، رفع الساقين فوق مستوى القلب لعدة دقائق خلال اليوم، حيث يساعد ذلك على تحسين عودة الدم وتقليل الاحتباس السوائل. كما ينصح بالتحرك بانتظام وتجنب الثبات في وضعية واحدة لفترات طويلة.

ويرى اختصاصي التغذية والصحة العامة جان بول رينو أن شرب الماء بانتظام يلعب دورًا أساسيًا في تقليل التورم، لأن الجفاف يزيد من احتباس السوائل داخل الجسم بشكل غير مباشر.

كما يُنصح بتقليل تناول الملح، إذ يساهم في احتباس الماء، إضافة إلى ارتداء أحذية مريحة وتجنب الملابس الضيقة التي تعيق الدورة الدموية.

وفي بعض الحالات، قد يساعد استخدام الماء البارد أو الاستحمام بالماء الفاتر في تخفيف الشعور بالثقل والانتفاخ.

ويشدد الخبراء على ضرورة مراجعة الطبيب إذا كان التورم مفاجئًا أو مصحوبًا بألم شديد أو احمرار، لأن ذلك قد يشير إلى مشكلة صحية أعمق تحتاج إلى تقييم طبي.

ويخلص الأطباء إلى أن التعامل المبكر مع هذه الأعراض البسيطة يضمن صيفًا أكثر راحة، بعيدًا عن الانزعاج اليومي الناتج عن الحرارة.