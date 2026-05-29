ترمب يعلن رفع الحصار البحري عن إيران

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب على إيران أن توافق على عدم امتلاكها سلاحًا نوويًا أو قنبلة نووية.

وأضاف، عبر منصة “تروث سوشال”، أنه يجب فتح مضيق هرمز فورًا، دون رسوم مرور، أمام حركة الملاحة البحرية غير المقيدة في كلا الاتجاهين، مؤكدا أنه سيتم إزالة جميع الألغام البحرية، إن وجدت، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قامت بالفعل “بتفجير عدد كبير منها” باستخدام كاسحات ألغام بحرية أميركية، وأن إيران ستتولى إزالة أو تفجير أي ألغام متبقية.

وتابع أنه يمكن للسفن العالقة في المضيق بسبب الحصار البحري المذهل وغير المسبوق “الذي سنرفعه الآن”، أن تبدأ عملية “العودة إلى الوطن!”.

وفي ما يتعلق بالمواد المخصّبة، التي قال إنها مدفونة تحت الأرض نتيجة هجوم نفذته قاذفات B-2 قبل 11 شهرا، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة ستتولى استخراجها بالتنسيق مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ثم تدميرها، معتبرا أن الولايات المتحدة والصين هما الدولتان الوحيدتان القادرتان ميكانيكيا على تنفيذ هذه العملية.

وأكد ترامب أنه “لن يتم تبادل أي أموال حتى إشعار آخر”، لافتاً إلى الاتفاق على “بنود أخرى ذات أهمية أقل بكثير”.

وأشار إلى أنّه سيتوجه إلى غرفة العمليات لاتخاذ “القرار النهائيّ”.