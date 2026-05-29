الغذاء والدواء: ايقاف 15 منشأة غذائية عن العمل خلال جولات رقابية في عيد الأضحى

خبرني - ضمن الحملة الرقابية الشاملة التي تنفذها المؤسسة العامة للغذاء والدواء خلال فترة عيد الأضحى المبارك، بهدف ضمان سلامة المواد الغذائية المتداولة في المنشآت الغذائية، نفذت كوادر الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة نحو 1000 جولة تفتيشية، غطّت مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي، أن نتائج الحملة الرقابية أظهرت إلتزام أغلب المنشآت بالشروط الصحية لتداول الغذاء، فيما تم ايقاف 15 منشأة غذائية عن العمل، نتيجة رصد بعض السلبيات الصحية، إضافة إلى إغلاق أحد مطاعم الشاورما لمخالفته الاشتراطات الصحية المعتمدة لدى المؤسسة.

وأكدت مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتورة رنا عبيدات استمرار الحملات الرقابية التي تنفذها المؤسسة لحماية صحة المستهلك، وعلى مدار الساعة.

ودعت المؤسسة إلى شراء المواد الغذائية من مصادر موثوقة، والتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى، من خلال خط الشكاوى المجاني 117114، وعبر تطبيق واتساب على الرقم 0795632000، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected].