*
الجمعة: 29 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • نبض الشارع
  • الغذاء والدواء: ايقاف 15 منشأة غذائية عن العمل خلال جولات رقابية في عيد الأضحى

الغذاء والدواء: ايقاف 15 منشأة غذائية عن العمل خلال جولات رقابية في عيد الأضحى

  • 29 أيار 2026
  • 17:34
الغذاء والدواء ايقاف 15 منشأة غذائية عن العمل خلال جولات رقابية في عيد الأضحى

خبرني - ضمن الحملة الرقابية الشاملة التي تنفذها المؤسسة العامة للغذاء والدواء خلال فترة عيد الأضحى المبارك، بهدف ضمان سلامة المواد الغذائية المتداولة في المنشآت الغذائية، نفذت كوادر الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة نحو 1000 جولة تفتيشية، غطّت مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي، أن نتائج الحملة الرقابية أظهرت إلتزام أغلب المنشآت بالشروط الصحية لتداول الغذاء،  فيما تم ايقاف 15 منشأة غذائية عن العمل، نتيجة رصد بعض السلبيات الصحية، إضافة إلى إغلاق أحد مطاعم الشاورما لمخالفته الاشتراطات الصحية المعتمدة لدى المؤسسة.

وأكدت مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتورة رنا عبيدات استمرار الحملات الرقابية  التي تنفذها المؤسسة لحماية صحة المستهلك، وعلى مدار الساعة.

ودعت المؤسسة إلى شراء المواد الغذائية من مصادر موثوقة، والتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى، من خلال خط الشكاوى المجاني 117114، وعبر تطبيق واتساب على الرقم 0795632000، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected].

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

وزير البيئة: عبارات (استحوا) و(عيب) كانت مقصودة !
وزير البيئة: عبارات (استحوا) و(عيب) كانت مقصودة !
  • 2026-05-29 14:54
وفاة كابتن توصيل تعيد المطالبة بشمول العاملين عبر التطبيقات بالضمان
وفاة كابتن توصيل تعيد المطالبة بشمول العاملين عبر التطبيقات بالضمان
  • 2026-05-29 14:30
الأردن.. عطوة اعتراف عشائرية بمقتل الشاب ضياء النادي
الأردن.. عطوة اعتراف عشائرية بمقتل الشاب ضياء النادي
  • 2026-05-29 14:16
ترتيب جديد لمراجعي عيادات مستشفى الأمير حمزة ..اعتباراً من الأحد
ترتيب جديد لمراجعي عيادات مستشفى الأمير حمزة ..اعتباراً من الأحد
  • 2026-05-29 13:38
الأردن.. جدل واسع حول فعالية صاخبة في البترا
الأردن.. جدل واسع حول فعالية صاخبة في البترا
  • 2026-05-29 12:00
طقس لطيف الحرارة الجمعة والسبت وارتفاع قليل على درجات الحرارة الأحد
طقس لطيف الحرارة الجمعة والسبت وارتفاع قليل على درجات الحرارة الأحد
  • 2026-05-29 08:43