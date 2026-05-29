أخطاء شائعة يرتكبها الرياضيون في الحرّ

خبرني - مع قدوم فصل الصيف، الذي يترافق مع ارتفاعٍ في درجات الحرارة، تجاوز الحدود المعتادة في مناطق عديدة حول العالم، يحذر خبراء الصحة والرياضة من ممارسة التمارين في هذه الظروف دون وعي بالمخاطر.

ويؤكد اختصاصي الطب الرياضي مارتن دوكريه، أن ممارسة الرياضة تحت درجات حرارة مرتفعة قد تتحول إلى خطر حقيقي، موضحًا أن "الجسم يرفع حرارته طبيعيًا أثناء التمرين، ومع الحرارة الخارجية قد يفقد القدرة على التنظيم الحراري"، ما يؤدي إلى ما يُعرف بضربة الحر.

ومن أبرز الأخطاء التي يجب تجنبها، الإصرار على ممارسة الرياضة مهما كانت الظروف. ويشير الطبيب إلى أن ظهور أعراض مثل الصداع أو الدوخة أو القشعريرة يعد إنذارًا واضحًا يستوجب التوقف فورًا.

كما يحذر الخبراء من اختيار توقيت غير مناسب، خصوصًا في منتصف النهار، حيث تكون الحرارة في ذروتها. ويؤكد مدرب اللياقة البدنية أوليفييه ألان أن أفضل وقت للرياضة هو الصباح الباكر أو المساء، عندما تكون الأجواء أكثر اعتدالًا.

ولا يقلّ عن ذلك أهمية اختيار الملابس المناسبة، إذ ينصح الطبيب جان جاك مونو بارتداء ألوان فاتحة وملابس تسمح بتهوية الجسم، مع ضرورة استخدام قبعة أو غطاء للرأس.

كما يلفت المختصون إلى خطأ شائع يتمثل في تكرار التمرين بالشدة المعتادة نفسها، إذ يُفضَّل تقليل مستوى الجهد أو استبدال الرياضات عالية الكثافة بأنشطة أخف مثل السباحة أو تمارين التقوية.

وفي السياق ذاته، يشدد الخبراء على ضرورة شرب الماء بانتظام، وليس فقط عند الشعور بالعطش، لأن الجفاف قد يتطور بسرعة دون إنذار واضح.

ويخلص أوليفييه ألان إلى أن "الاستماع إلى إشارات الجسم هو العامل الأهم لتفادي المخاطر في أوقات الحرارة الشديدة".