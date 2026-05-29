الفنان أحمد حلمي يؤم المصلين في صلاة الجنازة على والدته

خبرني - شُيّع جثمان والدة الفنان المصري أحمد حلمي، اليوم، من مسجد ناصر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، عقب أداء صلاة الجنازة.

وشهد محيط المسجد حضور عدد كبير من الأهالي والأصدقاء والمقربين لتقديم واجب العزاء، فيما اصطف المشيعون في مشهد إنساني مؤثر أثناء خروج الجثمان من المسجد استعدادًا لنقله إلى مقابر الأسرة.

وظهرت علامات التأثر والحزن الشديد على الفنان أحمد حلمي خلال مراسم تشييع جثمان والدته، حيث حرص على مرافقة الجثمان واستقبال المعزين وسط حالة من الصمت والدعاء التي خيمت على الأجواء.

كما حرص المشاركون في الجنازة على تقديم الدعم والمواساة لأسرة الفقيدة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

