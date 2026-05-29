رئيس وفد إيران التفاوضي مع أمريكا: نحصل على المكاسب بالصواريخ وليس بالحوار

  • 29 أيار 2026
خبرني - كشف رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس وفد إيران التفاوضي محمد باقر قاليباف في رسالة من ثلاث نقاط عن الموقف الإيراني بشأن التفاوض مع الولايات المتحدة.

وكتب قاليباف على منصة "إكس": "نحن لا نحصل على المكاسب بالحوار، بل بالصواريخ، وفي التفاوض فقط نوضحها للآخر".

وأضاف: "لا نثق بالضمانات ولا بالأقوال، فقط السلوكيات هي المعيار. لن يتم اتخاذ أي إجراء قبل إجراء الطرف المقابل".

وأكد أن "المنتصر في أي اتفاق هو من يكون بعد يومٍ منه أفضل استعدادا للحرب".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة مفاوضات مكثفة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستان، بهدف إنهاء الحرب الدائرة منذ 28 فبراير 2026.

وتحدثت أنباء عن توصل المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين إلى مسودة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، لكنها ما زالت تنتظر توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النهائي في ظل استمرار التوتر.

