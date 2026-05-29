الاتحاد البرازيلي يوجه ضربة قوية لنيمار ويمنحه مهلة أخيرة

خبرني - يستعد منتخب البرازيل للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 ويواجه نيمار دا سيلفا نجم سانتوس عدة شكوك بشأن لحاقه بأولى مباريات بلاده بسبب الإصابة.

وذكرت صحيفة "غلوبو سبورتي" البرازيلية أن نيمار دا سيلفا يواجه تحديا كبيرا للتعافي من إصابة عضلية مفاجئة في فخده الأيمن وتشير التقارير إلى غيابه لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

ولا تؤكد التقارير التي أشارت لحالة نيمار دا سيلفا على أي تفاؤل حيث يصل اللاعب صاحب الـ34 عاما في حالة بدنية سيئة للغاية ولا يبدو أنه يتحكم في مصيره.

وقد يقوم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم باستبعاد نيمار دا سيلفا من قائمة المنتخب إذا لم يكن لائقا بنسبة 100% خلال 14 يوما.

وسيغيب لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق عن مباراتي منتخب البرازيل ضد بنما يوم الأحد المقبل ومنتخب مصر يوم الأحد الذي يليه ولم يتحدد بعد إذا كان سيلحق بلقاء المغرب في كأس العالم يوم 14 يونيو.