وزير البيئة: عبارات (استحوا) و(عيب) كانت مقصودة !

خبرني - دافع وزير البيئة أيمن سليمان عن استخدام عبارات حادة في منشورات الوزارة الأخيرة، مؤكداً أن عبارات مثل "استحوا" و"عيب.. الشارع مش سلة زبالة" كانت مقصودة وموجهة لمن يمارسون سلوك إلقاء النفايات عشوائياً.

وقال سليمان إن الخطاب التقليدي لم يعد قادراً على الوصول إلى الفئات المستهدفة، مشيراً إلى أن الوزارة استهدفت لفت الانتباه إلى مشكلة النفايات التي أصبحت قضية وطنية تمس السلوك العام وحماية المال العام.

وكشف أن كلفة إدارة النفايات في الأردن تبلغ نحو 230 مليون دينار سنوياً، لافتاً إلى تنفيذ 1012 حملة نظافة خلال الأشهر الستة الأولى من البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة الحكومية، بمشاركة 42 ألف متطوع، أسفرت عن جمع 345 ألف طن من النفايات.

كما أشار إلى تسجيل 53 ألف مخالفة بيئية منذ انطلاق البرنامج، مؤكداً أن تطبيق القانون يهدف إلى حماية المشهد العام وتعزيز السلوك الحضاري والحفاظ على البيئة.