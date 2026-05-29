*
الجمعة: 29 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

وزير البيئة: عبارات (استحوا) و(عيب) كانت مقصودة !

  • 29 أيار 2026
  • 14:54
وزير البيئة عبارات استحوا وعيب كانت مقصودة

خبرني - دافع وزير البيئة أيمن سليمان عن استخدام عبارات حادة في منشورات الوزارة الأخيرة، مؤكداً أن عبارات مثل "استحوا" و"عيب.. الشارع مش سلة زبالة" كانت مقصودة وموجهة لمن يمارسون سلوك إلقاء النفايات عشوائياً.

وقال سليمان إن الخطاب التقليدي لم يعد قادراً على الوصول إلى الفئات المستهدفة، مشيراً إلى أن الوزارة استهدفت لفت الانتباه إلى مشكلة النفايات التي أصبحت قضية وطنية تمس السلوك العام وحماية المال العام.

وكشف أن كلفة إدارة النفايات في الأردن تبلغ نحو 230 مليون دينار سنوياً، لافتاً إلى تنفيذ 1012 حملة نظافة خلال الأشهر الستة الأولى من البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة الحكومية، بمشاركة 42 ألف متطوع، أسفرت عن جمع 345 ألف طن من النفايات.

كما أشار إلى تسجيل 53 ألف مخالفة بيئية منذ انطلاق البرنامج، مؤكداً أن تطبيق القانون يهدف إلى حماية المشهد العام وتعزيز السلوك الحضاري والحفاظ على البيئة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

وفاة كابتن توصيل تعيد المطالبة بشمول العاملين عبر التطبيقات بالضمان
وفاة كابتن توصيل تعيد المطالبة بشمول العاملين عبر التطبيقات بالضمان
  • 2026-05-29 14:30
الأردن.. عطوة اعتراف عشائرية بمقتل الشاب ضياء النادي
الأردن.. عطوة اعتراف عشائرية بمقتل الشاب ضياء النادي
  • 2026-05-29 14:16
ترتيب جديد لمراجعي عيادات مستشفى الأمير حمزة ..اعتباراً من الأحد
ترتيب جديد لمراجعي عيادات مستشفى الأمير حمزة ..اعتباراً من الأحد
  • 2026-05-29 13:38
الأردن.. جدل واسع حول فعالية صاخبة في البترا
الأردن.. جدل واسع حول فعالية صاخبة في البترا
  • 2026-05-29 12:00
طقس لطيف الحرارة الجمعة والسبت وارتفاع قليل على درجات الحرارة الأحد
طقس لطيف الحرارة الجمعة والسبت وارتفاع قليل على درجات الحرارة الأحد
  • 2026-05-29 08:43
الحكومة تشرح آلية تعيين أوائل الجامعات
الحكومة تشرح آلية تعيين أوائل الجامعات
  • 2026-05-29 00:45