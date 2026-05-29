ترمب يطالب بتعويضات تصل 10 مليارات دولار لربطه بقضية ابستين

خبرني - رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوى تشهير جديدة ضد ناشر صحيفة «وول ستريت جورنال» وعدد من مسؤوليها وصحافييها، مطالباً بتعويضات تصل إلى 10 مليارات دولار بسبب تقرير ربطه برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين.

وتتعلق الدعوى بتقرير نشرته الصحيفة في يوليو 2025 حول رسالة تهنئة قيل إن ترامب أرسلها إلى إبستين عام 2003 بمناسبة عيد ميلاده الخمسين. وينفي ترامب بشكل قاطع كتابة الرسالة أو التوقيع عليها، معتبراً أن الصحيفة نشرت معلومات غير صحيحة من دون تقديم أدلة تثبت صحة ما ورد في التقرير.

وقال فريقه القانوني إن التقرير تضمن إخفاقات جسيمة في المعايير الصحافية والدقة المهنية، مؤكداً أن الرئيس سيواصل ملاحقة الجهات الإعلامية التي يراها مسؤولة عن نشر معلومات كاذبة أو مسيئة لسمعته.



وكشفت الدعوى أن ترامب تواصل مع مالك الصحيفة روبرت مردوخ قبل نشر التقرير، بعدما علم بأن مراسلي الصحيفة يعملون على القصة. وبحسب نص الدعوى، أبلغ مردوخ ترامب بأنه «سيتولى الأمر»، وهو ما اعتبره الرئيس إشارة إلى أن التقرير لن يُنشر أو أن الشكوى ستُؤخذ بعين الاعتبار.



وتشمل الدعوى كلاً من شركة «داو جونز» المالكة للصحيفة، وشركة «نيوز كورب»، ورئيسها التنفيذي روبرت تومسون، إضافة إلى اثنين من مراسلي الصحيفة، متهمة إياهم بالتشهير وإلحاق أضرار مالية ومعنوية كبيرة بترامب.