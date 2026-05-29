وفاة كابتن توصيل تعيد المطالبة بشمول العاملين عبر التطبيقات بالضمان

خبرني - أعاد رحيل الكابتن غانم إثر حادث دهس أثناء عمله في توصيل الطلبات، ملف الحماية الاجتماعية للعاملين عبر تطبيقات النقل والتوصيل إلى الواجهة، وسط مطالبات بتوفير مظلة ضمان اجتماعي لهذه الفئة.

وقال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن حوادث وفاة عدة سُجلت خلال الفترة الماضية لكباتن يعملون على تطبيقات توصيل الركاب والطلبات دون وجود حماية اجتماعية كافية لهم ولأسرهم.

وأوضح الصبيحي أن الكابتن الراحل كان متزوجاً وأباً لطفل وينتظر مولوداً آخر، مشيراً إلى أن عدم شموله بالضمان الاجتماعي يحرم أسرته من مزايا تأمينية مهمة، مؤكداً أن شمول العاملين في هذا القطاع بأحكام قانون الضمان بات ضرورة ملحة.

ودعا الصبيحي الجهات الرسمية، وفي مقدمتها هيئة تنظيم النقل البري ومؤسسة الضمان الاجتماعي، إلى إيجاد آلية قانونية لشمول عشرات الآلاف من كباتن التطبيقات بالضمان، مقترحاً تخصيص جزء من الرسوم السنوية المفروضة عليهم لدعم اشتراكاتهم وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهم.