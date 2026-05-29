الأردن.. عطوة اعتراف عشائرية بمقتل الشاب ضياء النادي

خبرني - تم التوصل إلى صك عطوة حق عشائرية باعتراف على خلفية قضية مقتل ضياء علي محمد النادي، وفق الأعراف العشائرية المتبعة وبحضور وجهاء وأهل جاهة وأصحاب مساعٍ للإصلاح.

وتكرمت عشائر سحاب العذية، وعلى وجه الخصوص عشيرة النادي، بمنح عطوة حق عشائرية باعتراف، بهدف تهدئة النفوس وإفساح المجال أمام جهود الصلح بين الأطراف، وذلك بعد إقرار محمد العبادي بما نُسب إليه وفق ما ورد في صك العطوة.

وأكد الحضور تقديرهم لموقف عشيرة النادي وأهالي سحاب، مشددين على أهمية تغليب صوت العقل وتمهيد الطريق أمام الحلول العشائرية والقانونية، فيما ترحموا على روح المغدور ودعوا لذويه بالصبر والسلوان.