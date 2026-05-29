بعد صلاح وروبرتسون.. نجم كبير يقرر الرحيل عن ليفربول

خبرني - ثارت العديد من التكهنات حول مستقبل أحد لاعبي ليفربول والذي ارتبط اسمه على مدار الموسم بالانتقال إلى أحد عمالقة أوروبا خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وشهدت مفاوضات ليفربول الإنجليزي ومدافعه الفرنسي إبراهيما كوناتي تحولا مفاجئا ينبئ بنهاية تجربة اللاعب واقتراب خوضه تجربة جديدة قد تحمله إلى الدوري الإسباني.

وذكرت تقارير إخبارية إنجليزية أن كوناتي ابتعد خطوة أخرى عن الاستمرار مع ليفربول مضيفة أنه سيرحل عن ملعب "أنفيلد" بنهاية عقده في يونيو المقبل دون ذكر تفاصيل عن وجهته المقبلة.

وفي حال تأكد خروج إبراهيما كوناتي من ليفربول سيكون اللاعب الدولي الفرنسي ثالث النجوم الراحلين عن النادي بعد محمد صلاح الهداف التاريخي وأندي روبرتسون.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" فإنه من المتوقع أن يغادر إبراهيما كوناتي صفوف ليفربول، حيث لم يتم التوصل لاتفاق بين النادي والمدافع الفرنسي.