الجمعة: 29 أيار 2026
أول اختبار لمنتخب العراق قبل مونديال 2026

  • 29 أيار 2026
  • 11:46
خبرني - يأتي تشكيل منتخب العراق أمام أندورا، الذي اختاره المدرب الأسترالي جراهام أرنولد، ضمن استعدادات "أسود الرافدين" لخوض نهائيات كأس العالم 2026 بكرة القدم.
وتقام المباراة الودية اليوم الجمعة على ملعب "مونتيليفي" في مدينة جيرونا الإسبانية، في أول اختبار تحضيري للعراق قبل المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الشهر المقبل.

ويقع منتخب العراق في المجموعة التاسعة في كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات قوية أبرزها فرنسا والسنغال والنرويج، في مجموعة تعد من الأصعب في البطولة.
ومن المنتظر أن يعتمد أرنولد على الثنائي الهجومي أيمن حسين وعلي الحمادي في قيادة الخط الأمامي خلال مواجهة أندورا.

التشكيل المتوقع لمنتخب العراق أمام أندورا:
حراسة المرمى: كميل سعدي
خط الدفاع: أحمد يحيى، زيد تحسين، أكام هاشم، داريو نامو
خط الوسط: ماركو فرج، أمير العماري، يوسف النصراوي، أحمد قاسم
خط الهجوم: علي الحمادي، أيمن حسين

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت بغداد ومكة المكرمة والقاهرة، و8:00 مساء بتوقيت الإمارات، في إطار سلسلة المباريات الودية التي يخوضها المنتخب العراقي لتجربة العناصر الفنية ورفع الجاهزية قبل كأس العالم.

يمكن متابعة منتخب العراق اليوم الودية ضد أندورا على القناة العراقية الرابعة الرياضية.

