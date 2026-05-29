الجمعة: 29 أيار 2026
شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مناطق عدة بقطاع غزة

خبرني - استشهد ثلاثة فلسطينيين، فجر الجمعة، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة، مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الاحتلال قصف من طائرة مسيرة منطقة مواصي خان يونس، مما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين في المواصي، جراء قصف استهدف الاحتلال بركسا وأرضا في محيط دفيئات زراعية.

وفي السياق، أصيب 5 فلسطينيين، إثر قصف الاحتلال شارع اليرموك بمدينة غزة، حيث أدى القصف إلى اندلاع حريق داخل إحدى البنايات، فيما استهدفت غارة إسرائيلية محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع بعد إخلائه من الفلسطينيين.

