*
الجمعة: 29 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي الشريـف في الخليل

  • 29 أيار 2026
  • 11:36
الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي الشريـف في الخليل

خبرني - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، الحرم الإبراهيمي الشريف أمام الفلسطينيين، حتى إشعار آخر.

وقال القائم بأعمال مدير الحرم الابراهيمي همام أبو مرخية، إن قوات الاحتلال أغلقت صباحا الحرم حتى إشعار آخر، وأجبرت الحراس والسدنة والموظفين والمصلين على مغادرته، معتبرا ذلك تعديا سافرا على حرمته واعتداءً استفزازيا على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.

كما شددت قوات الاحتلال، من إجراءاتها العسكرية، وأغلقت جميع الحواجز العسكرية، والبوابات الالكترونية المؤدية للحرم الإبراهيمي.

واعتبرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في بيان، أن هذا الاعتداء السافر يمثل انتهاكا خطيرا لحرية العبادة، واستهدافا مباشرا لحق المسلمين في الوصول إلى مقدساتهم، ما يعكس سياسة الاحتلال المستمرة في المساس بالوضع الديني والتاريخي القائم للحرم الشريف.

ونددت الوزارة هذا الإجراء التعسفي، واصفة إياه بـ "التصعيد الخطير" والاستفزاز الصريح لمشاعر المسلمين حول العالم، مشددة على أن الإغلاق يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والاتفاقيات التي تكفل حرية العبادة وحماية الأماكن المقدسة في أوقات.

وحذّرت من التداعيات الخطيرة لاستمرار هذه الانتهاكات الممنهجة، التي تهدف إلى فرض واقع جديد داخل الحرم، مطالبة الجهات الدولية والحقوقية بالتحرك الفوري للجم هذه الممارسات وضمان فتح المسجد أمام المصلين بلا قيود.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مناطق عدة بقطاع غزة
شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مناطق عدة بقطاع غزة
  • 2026-05-29 11:37
الامم المتحدة تدرج اسرائيل على القائمة السوداء للعنف الجنسي في الأراضي المحتلة
الامم المتحدة تدرج اسرائيل على القائمة السوداء للعنف الجنسي في الأراضي المحتلة
  • 2026-05-28 08:52
عشرة شهداء و18 اصابة بغارة على غزة
عشرة شهداء و18 اصابة بغارة على غزة
  • 2026-05-28 08:34
تقارير عن عجز مالي بمجلس السلام الخاص بغزة .. والهيئة تنفي
تقارير عن عجز مالي بمجلس السلام الخاص بغزة .. والهيئة تنفي
  • 2026-05-28 03:45
اميركا تعيد فرض العقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي
اميركا تعيد فرض العقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي
  • 2026-05-28 03:25
شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة غزة
شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة غزة
  • 2026-05-27 23:48