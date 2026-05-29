ارتفاع بيوعات الشقق في الأردن 37%

خبرني - سجلت بيوعات الشقق في الأردن خلال شهر نيسان الماضي ارتفاعا بنسبة 37% مقارنة بشهر آذار السابق، في وقت أظهرت فيه بيانات دائرة الأراضي والمساحة تراجعا في عدد الشقق المباعة خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفق التقرير، الذي رصدته "المملكة"، بلغ عدد الشقق المباعة في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي قرابة 9,935 شقة، مقارنة مع 10,751 شقة خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض نسبته 8%.

كما بلغ عدد الشقق المباعة خلال شهر نيسان الماضي 2,863 شقة، مقارنة مع 2,915 شقة خلال نيسان 2025، بانخفاض نسبته 2%، فيما ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 37% مقارنة بالشهر السابق.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي بيوعات العقار في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغ 39,672 عقارا، منها 9,935 شقة، مقارنة مع 44,799 عقارا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، منها 10,751 شقة، بانخفاض إجمالي نسبته 11%.

كما بلغ إجمالي بيوعات العقار خلال شهر نيسان الماضي قرابة 11,727 عقارا، منها 2,863 شقة، مقارنة مع 12,057 عقارا خلال نيسان 2025، منها 2,915 شقة، بانخفاض إجمالي نسبته 3%.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والمساحة أن بيوعات الشقق شكلت 34.99% من حجم التداول العقاري خلال الثلث الأول من عام 2026، مقابل 65.1% للأراضي.

وفيما يتعلق بمساحات الشقق المباعة، ارتفعت بيوعات الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترا مربعا خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 3%، لتبلغ 2,843 شقة مقارنة مع 2,772 شقة خلال الفترة نفسها من عام 2025.

في المقابل، انخفضت بيوعات الشقق التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا بنسبة 5%، إذ سجلت 2,984 شقة مقارنة مع 3,140 شقة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما تراجعت بيوعات الشقق التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 4%، لتبلغ 4,671 شقة مقارنة مع 4,875 شقة خلال الفترة نفسها من عام 2025.

أما خلال شهر نيسان الماضي، فقد ارتفعت بيوعات الشقق التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 19%، لتبلغ 867 شقة مقارنة مع 730 شقة خلال نيسان 2025.

كما ارتفعت بيوعات الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترا مربعا بنسبة 1%، لتبلغ 1,330 شقة مقارنة مع 1,318 شقة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. فيما انخفضت بيوعات الشقق التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا بنسبة 8%، مسجلة 817 شقة مقارنة مع 888 شقة خلال نيسان 2025.

وفيما يتعلق بتملك غير الأردنيين للشقق، بلغ عدد الشقق المباعة لغير الأردنيين خلال الثلث الأول من العام الحالي قرابة 415 شقة، مقارنة مع 428 شقة خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض نسبته 3%. فيما بلغت القيمة التقديرية لتملك غير الأردنيين للشقق خلال الثلث الأول من العام الحالي 34.2 مليون دينار، شكلت ما نسبته 61% من القيمة التقديرية لمعاملات التملك لغير الأردنيين.

وخلال شهر نيسان الماضي، بلغ عدد الشقق المباعة لغير الأردنيين 99 شقة مقارنة مع 95 شقة خلال نيسان 2025، بارتفاع نسبته 4%، فيما بلغت القيمة التقديرية لتملك غير الأردنيين للشقق خلال نيسان 8.5 مليون دينار، مقارنة مع 9.1 مليون دينار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بانخفاض نسبته 6%.