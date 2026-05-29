*
الجمعة: 29 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

العراق يدين استهداف الكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة

  • 29 أيار 2026
  • 10:27
العراق يدين استهداف الكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة

خبرني - أدانت وزارة الخارجية العراقية، يوم الجمعة، استهداف الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة.
وقالت الوزارة في بيان: "تعرب وزارة الخارجية في جمهورية العراق عن إدانتها لاستهداف دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة".

وشددت في بيانها على رفض بغداد لجميع الأعمال التي من شأنها تهديد أمن واستقرار دول المنطقة".

وأضاف البيان: "تشدد الوزارة على أهمية ضبط النفس وتجنب التصعيد بما يسهم في خفض حدة التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتؤكد على ضرورة اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة الأزمات".

كما أكدت الوزارة دعم العراق لجميع الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى منع اتساع دائرة العنف والعمل على التوصل إلى حلول سلمية تحفظ أمن واستقرار شعوب المنطقة.

واستُهدفت الكويت صباح الخميس بهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة ردا على استهداف بندر عباس.

وأفادت وكالة "رويترز"، فجر الخميس، بأن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة على موقع عسكري إيراني يزعم أنه شكّل "تهديدا" للقوات الأمريكية وحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وأضافت الوكالة نقلا عن مسؤول أمريكي، أن الجيش الأمريكي اعترض وأسقط أيضا عددا من المسيرات الإيرانية التي "شكلت تهديدا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة البحرية التجارية".

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

بدء مغادرة آلاف الحجاج مكة المكرمة مع ختام موسم الحج
بدء مغادرة آلاف الحجاج مكة المكرمة مع ختام موسم الحج
  • 2026-05-29 10:29
الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف (برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة)
الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف (برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج ...
  • 2026-05-29 10:21
رغم التتويج بالدوري .. النصر يعلن رحيل المدرب جيسوس
رغم التتويج بالدوري .. النصر يعلن رحيل المدرب جيسوس
  • 2026-05-29 03:01
وفاة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في السعودية
وفاة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في السعودية
  • 2026-05-28 12:26
ابوظبي .. 30 ألف درهم تعويضاً لامرأة حُشرت في مصعد
ابوظبي .. 30 ألف درهم تعويضاً لامرأة حُشرت في مصعد
  • 2026-05-28 10:25
الامارات .. أب يسترد شقة فاخرة وهبها لابنه منذ 14 عاماً بحكم قضائي
الامارات .. أب يسترد شقة فاخرة وهبها لابنه منذ 14 عاماً بحكم قضائي
  • 2026-05-28 10:18