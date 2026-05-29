العراق يدين استهداف الكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة

خبرني - أدانت وزارة الخارجية العراقية، يوم الجمعة، استهداف الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وقالت الوزارة في بيان: "تعرب وزارة الخارجية في جمهورية العراق عن إدانتها لاستهداف دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة".

وشددت في بيانها على رفض بغداد لجميع الأعمال التي من شأنها تهديد أمن واستقرار دول المنطقة".

وأضاف البيان: "تشدد الوزارة على أهمية ضبط النفس وتجنب التصعيد بما يسهم في خفض حدة التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتؤكد على ضرورة اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة الأزمات".

كما أكدت الوزارة دعم العراق لجميع الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى منع اتساع دائرة العنف والعمل على التوصل إلى حلول سلمية تحفظ أمن واستقرار شعوب المنطقة.

واستُهدفت الكويت صباح الخميس بهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة ردا على استهداف بندر عباس.

وأفادت وكالة "رويترز"، فجر الخميس، بأن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة على موقع عسكري إيراني يزعم أنه شكّل "تهديدا" للقوات الأمريكية وحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وأضافت الوكالة نقلا عن مسؤول أمريكي، أن الجيش الأمريكي اعترض وأسقط أيضا عددا من المسيرات الإيرانية التي "شكلت تهديدا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة البحرية التجارية".