الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف (برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة)

خبرني - تكفل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بنفقات الهدي على نفقته الخاصة لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لهذا العام تنفذ برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والبالغ عددهم 2500 حاج وحاجة من 104 دول.

ويضم البرنامج الشخصيات المؤثرة في مجتمعاتهم والمسلمين الجدد.

وتأتي هذه اللفتة امتدادا لعناية القيادة السعودية بضيوف الرحمن، وحرصها الدائم على توفير كل ما يعينهم على أداء مناسكهم، ويجسد نهج المملكة الراسخ في خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية الحجاج والمعتمرين.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، أن تكفل خادم الحرمين الشريفين بنفقات الهدي يأتي امتدادا لعطائه السخي واهتمامه الدائم بأحوال المسلمين المستضافين في البرنامج من مختلف دول العالم.

وأضاف آل الشيخ أن اللفتة الكريمة هي امتداد لما يوليه خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من حرص وعناية بضيوف البرنامج، وتسخير جميع الإمكانات والخدمات لتمكينهم من أداء مناسك الحج في أجواء إيمانية تسودها الراحة والطمأنينة.

