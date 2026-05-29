خوري يدعو إلى حصر الإدارات المؤقتة في الأندية بالحالات الاستثنائية

خبرني - دعا رئيس نادي الوحدات الأسبق طارق سامي خوري إلى عدم التوسع في تشكيل الهيئات الإدارية المؤقتة للأندية الرياضية، مؤكداً أن هذا الخيار يجب أن يبقى محصوراً بالحالات الطارئة والاستثنائية، لا أن يتحول إلى نهج دائم في إدارة الأندية.

وقال خوري إن الأصل في الأندية أن تُدار من خلال هيئاتها العامة المنتخبة، باعتبارها صاحبة الحق في اختيار الإدارات عبر الانتخابات الدورية، مشيراً إلى أن الإدارة المنتخبة تبقى الأكثر شرعية والأقرب إلى تمثيل إرادة أعضاء النادي.

وأضاف أن نجاح بعض الإدارات المؤقتة في بعض الأحيان لا يغيّر من هذه القاعدة، موضحاً أن المقارنة غالباً ما تكون مع إدارات سابقة ضعيفة أو غير ناجحة، ما يجعل أداء الإدارات المؤقتة يبدو أفضل نسبياً.

وحذر خوري من أن التعيين قد يفتح الباب أمام الاجتهادات الشخصية أو الاعتبارات غير الموضوعية، في حين تمنح الانتخابات أعضاء الهيئة العامة حق اختيار من يمثلهم ويدير شؤون ناديهم.

وأكد أن الإدارة المؤقتة تعني عملياً انتقال القرار الإداري إلى جهة خارجية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، معتبراً أن ذلك لا يخدم استقلالية الأندية الرياضية ولا يسهم في تطويرها على المدى البعيد.

ودعا وزير الشباب إلى تجنب اللجوء إلى تشكيل الهيئات الإدارية المؤقتة إلا عند الضرورة القصوى، والعمل على تسريع إجراء الانتخابات في الأندية التي تدار حالياً بهذه الصيغة، وعدم حل الإدارات المنتخبة إلا وفق الحالات التي ينص عليها القانون.

وفيما يتعلق بنادي الوحدات، شدد خوري على أن الإدارة المنتخبة، ما دامت مدتها القانونية قائمة، مطالبة بتحمل مسؤولياتها حتى نهاية ولايتها، أو التوجه نحو انتخابات مبكرة إذا رأت أنها غير قادرة على مواصلة إدارة المرحلة أو تنفيذ البرامج التي وعدت بها.

وختم خوري بالتأكيد أن الأندية يجب أن تبقى ملكاً لأعضائها وجماهيرها، وأن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع هو الطريق الأكثر عدالة وسلامة لضمان استقرار العمل الرياضي وتطويره.