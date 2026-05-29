موتورولا تطلق هاتفا بأفضل المواصفات

خبرني - بدأت موتورولا بطرح هاتفها الجديد الذي حصل على هيكل شديد المتانة وجهّز بأفضل المواصفات.
حصل هاتف Moto G47 على هيكل مقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (166.2/76.5/7.8) ملم، وزنه 191 غ.

شاشاته أتت IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (1080/2400) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 395 بيكسل/الإنش، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 7i المقاوم للصدمات والخدوش.
يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16"، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.
كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (108+2) ميغابيكسل، فيها عدسة macro وعدسة للتصوير العريض، وكاميرته الأمية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

زودته موتورولا بمكبرات صوت مع تقنيات Dolby Atmos، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 5200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 20 واط.

