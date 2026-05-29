منتج يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا

خبرني - يحث أطباء الجمعية الطبية الإسبانية للأورام الرجال على إدراج الطماطم بانتظام في نظامهم الغذائي لتقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

ويشير الأطباء إلى أن سرطان البروستاتا يتطور نتيجة طفرات جينية تحفز انقساما غير منضبط للخلايا في أنسجة الغدة. وبما أن الطماطم تحتوي على الليكوبين- مضاد أكسدة طبيعي يساعد على حماية الخلايا من تلف الحمض النووي، فيعتقد أنه يقلل من خطر تطور السرطان.

ووفقا لهم، كما أن تناول الطماطم بانتظام يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الحالة الصحية العامة.

ويشير مصدر في وزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية الإسبانية، إلى أن فوائد الطماطم لا تقتصر على الوقاية من السرطان فقط، بل يساعد أيضا على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويدعم المناعة، ويحسين الهضم، ويحسين صحة الجلد. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الطماطم على البوتاسيوم، وكذلك فيتاميني A و C.

ويؤكد الأطباء أن الطماطم جزء من نظام غذائي متوازن، وليس "إجراء وقائيا" ضد السرطان، وينصحون باتباع نظام غذائي متنوع ونمط حياة صحي.

ووفقا لهم، تبقى عوامل الخطر الرئيسية لسرطان البروستاتا هي زيادة الوزن والتدخين واتباع نظام غذائي غني بالدهون.

ومن جانبه يوصي الدكتور البريطاني وليم لي، بتناول الطماطم والمكسرات للوقاية من السرطان.

ووفقا له، يمكن أن تحمي المكسرات، وخاصة الجوز واللوز والبندق والكاجو والفستق، من الأمراض الخطيرة. لأنها تحتوي مركبات البوليفينول المقاومة للسرطان، والتي تقوي منظومة المناعة، وأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تمنع وصول العناصر الغذائية إلى الخلايا السرطانية. كما يجب تناول الطماطم للوقاية من السرطان.

ويقول: "الطماطم غنية بالليكوبين، مضاد الأكسدة القوي المضاد للسرطان. والليكوبين يحمي بنية الحمض النووي، وبالتالي يمنع السرطان. كما يمكن لليكوبين أن يبطئ نمو الأورام الخبيثة".

ووفقا له، أظهرت الدراسات، أن الرجال الذين يتناولون الطماطم على الأقل مرتين في الأسبوع، ينخفض لديهم خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بمقدار الثلث.