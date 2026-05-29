كيف نتعامل مع الأرق دون أدوية؟

خبرني - أفادت الدكتورة كريمة ماغوميدوفا، أخصائية النوم الأستاذة المشاركة في قسم طب الأعصاب بجامعة داغستان الطبية، أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق يمكنهم التغلب عليه من دون أدوية.

ووفقا لها، لا ينبغي للأشخاص الذين يعانون من الأرق اللجوء إلى الأدوية فورا. لأن الاستعداد الجيد للنوم قد يساعد في حل هذه المشكلة.

وتشير الخبيرة، إلى أن العلاج السلوكي المعرفي، المعترف به عالميا كمعيار للعلاج، يعتبر الطريقة الأكثر فعالية لمكافحة الأرق.

وتقول: "يمكن بالفعل السيطرة على الأرق بشكل أفضل من دون أدوية. ولا عجب أن العلاج السلوكي المعرفي هو الخط الأول للعلاج في جميع أنحاء العالم. لأنه يتميز بنهج منظم ويشرف عليه أخصائي، ولكن يمكن للمرضى مساعدة أنفسهم بشكل كبير".

ووفقا لها، للتغلب على مشكلات النوم:

- من الضروري اتباع روتين نوم ثابت- الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.

- كما يجب تهوية غرفة النوم قبل ذلك، والتأكد من أن الغرفة مظلمة وهادئة تماما في الليل.

- تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل ساعة من النوم.

- عدم الإفراط في تناول الطعام قبل النوم، ولكن لا ينصح بالذهاب إلى الفراش جائعا.

- تقنيات الاسترخاء تساعد أيضا (تمارين التنفس، والتأمل، والاسترخاء التدريجي للعضلات). كل هذه الأمور يمكن أن تساعد في تخفيف التوتر المتراكم خلال اليوم.