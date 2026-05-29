صدمات واستبعادات.. مفاجآت قائمة الأرجنتين في مونديال 2026

خبرني - أثار إعلان القائمة النهائية لمنتخب الأرجنتين المشاركة في مونديال 2026 موجة واسعة من الجدل بعدما شهدت غياب عدد من الأسماء البارزة التي تألقت خلال الموسم الماضي.

واعتمد المدير الفني ليونيل سكالوني على مزيج من عناصر الخبرة والانسجام التكتيكي، مفضلا الحفاظ على القوام الذي قاد "التانغو" إلى النجاحات الأخيرة، حتى وإن جاء ذلك على حساب استبعاد لاعبين يملكون قيمة فنية كبيرة.

وكان من أبرز الغائبين الظهير المخضرم ماركوس أكونيا لاعب ريفر بليت، إلى جانب مدافع بورنموث ماركوس سينيسي، في قرار أثار تساؤلات عديدة حول اختيارات الخط الخلفي.

وفي خط الوسط، غابت أسماء لافتة مثل إيميليانو بوينديا لاعب أستون فيلا، وماكسيمو بيروني لاعب كومو، إضافة إلى الموهبة الشابة فرانكو ماستانتونو المرتبط بـ ريال مدريد.

أما هجوميا، فقد خلت القائمة من جناح روما ماتياس سولي، وكذلك المهاجم الواعد جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا، رغم المستويات المميزة التي قدماها مؤخرا.

ورغم هذه الغيابات، تدخل الأرجنتين البطولة بكامل قوتها تقريبا، بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، وبمساندة أسماء بارزة مثل لاوتارو مارتينيز وجوليان ألفاريز وإنزو فيرنانديز.

ويأمل حامل اللقب في مواصلة هيمنته العالمية وتأكيد تفوقه، رغم أن استبعاد هذه الأسماء سيبقى تحت المجهر طوال مشوار المنتخب في المونديال، خاصة إذا واجه الفريق أي تعثر خلال الأدوار الحاسمة.

ويقع رفاق ليونيل ميسي في المجموعة العاشرة ضمن الدور الأول من المونديال، إلى جانب منتخبات الجزائر والأردن والنمسا.

قائمة منتخب الأرجنتين:

حراس المرمى: إيميليانو مارتينيز، خوان موسو، جيرونيمو رولي.

الدفاع: نيكولاس أوتاميندي، نيكولاس تاغليافيكو، غونزالو مونتيال، ليساندرو مارتينيز، ليوناردو باليردي، فاكوندو ميدينا، ناويل مولينا، كريستيان روميرو.

الوسط: فالنتين باركو، لياندرو باريديس، رودريغو دي بول، إنزو فيرنانديز، جيوفاني لو سيلسو، إكسيكيل بالاسيوس، أليكسيس ماك أليستر.

الهجوم: ليونيل ميسي، تياغو ألمادا، جوليان ألفاريز، نيكولاس غونزاليس، نيكو باز، لاوتارو مارتينيز، جوليانو سيميوني.