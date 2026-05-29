موقع أميركي: كلفة الحرب على إيران فاقت 95 مليار دولار

خبرني - تجاوز الإنفاق الأمريكي على العملية ضد إيران 95 مليار دولار منذ بدايتها في 28 فيراير الماضي، حسبما أفادت بيانات موقع Iran War Cost Tracker المتتبع لتكاليف الحرب الإيرانية.

ويوضح الموقع أن تقديراته مبنية على ما ورد في الإحاطة التي قدمها البنتاغون للكونغرس في 10 مارس، والتي قال فيها إن واشنطن أنفقت 11.3 مليار دولار في الأيام الستة الأولى من القتال في الشرق الأوسط، وأنها تخطط لإنفاق مليار دولار إضافي في كل يوم لاحق من النزاع.

وقبل شهر تقريبا قدر مصدر لشبكة "سي أن أن" تكلفة الحرب على إيران حتى الآن بأنها تتراوح بين 40 و50 مليار دولار، دون أن يشمل هذا المبلغ تكاليف إعادة بناء المنشآت العسكرية واستبدال الأصول.

وأعلنت وزارة الحرب الأمريكية في منتصف هذا الشهر أن كلفة الحرب على إيران بلغت حتى الآن 29 مليار دولار، فيما قد تصل إلى تريليون دولار مع احتساب كلفة استبدال الذخائر وأعباء الطاقة.

وحسب معلومات موقع آخر يديره باحثون في مختبر حلول المناخ بجامعة براون الأمريكية والذي يتتبع أعباء الحرب على المستهلكين الأمريكيين جراء ارتفاع أسعار مصادر الطاقة، فإن ارتفاع سعر البنزين بنسبة 48,4 % والديزل بنسبة 51,3 % على مدى الـ89 يوما الأخيرة كلف المواطنين ما مجموعه أكثر من 49,5 مليار دولار حتى الآن، ما يعني حوالي 378.14 دولار لكل أسرة أمريكية.