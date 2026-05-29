ميزانية أميركية هائلة لتحديث 5 قواعد عسكرية

خبرني - أظهرت وثائق البنتاغون للسنة المالية 2027 أن وكالة الدفاع الصاروخي طلبت تمويلا بقيمة 778.5 مليون دولار لتحديث البنية التحتية الأرضية لمنظومة الدفاع الصاروخي في 5 قواعد عسكرية.

وأشارت وكالة "نوفوستي" الروسية بعد الاطلاع على الوثائق إلى أن البنتاغون يسعى لتحديث خمس قواعد عسكرية لاستيعاب صواريخ اعتراضية جديدة.

ووفقا للوثائق، ستشمل أعمال التحديث قاعدة فورت غريلي ومحطة إريكسون الجوية في ألاسكا، وقاعدة فاندنبرغ الفضائية في كاليفورنيا، وقاعدة فورت درام في نيويورك، إضافة إلى مركز تكامل وعمليات الدفاع الصاروخي في كولورادو.

ومن المقرر تخصيص الأموال لتحديث أنظمة التحكم بإطلاق النار، والشبكات المحمية، ومحطات الاتصالات، ومنصات الإطلاق.

ويعادل التمويل المطلوب تقريبا ضعف ميزانية العام الماضي، التي بلغت 390.1 مليون دولار، فيما عزت الوثائق زيادة الإنفاق إلى الانتقال نحو منظومة مختلطة من الصواريخ الاعتراضية، تشمل استخدام الجيل القديم (GBI) والجيل الجديد (NGI) معا.

كما ستخصص أموال إضافية لتعزيز الحماية من التهديدات السيبرانية وتحديث شبكة الاتصالات الخاصة بمنظومة الدفاع الصاروخي.

وتعد هذه الخطة أكبر بند إنفاق ضمن الميزانية الإجمالية لمنظومة الدفاع الصاروخي الأرضي الأمريكية لعام 2027، والتي تبلغ 1.36 مليار دولار.