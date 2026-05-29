الذهب يصعد وسط تقارير عن جهود أميركية إيرانية لتمديد الهدنة

خبرني - ارتفعت أسعار الذهب الخميس بعدما تراجعت إلى أدنى مستوياتها في شهرين في وقت سابق من الجلسة، وذلك مع انخفاض الدولار وأسعار النفط عقب تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة وإيران تعملان على تمديد وقف إطلاق النار.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 4504.07 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما لامس أدنى مستوى له منذ أواخر مارس آذار.

وأغلقت العقود الأميركية الآجلة للذهب على ارتفاع 1.1 % عند 4532.40 دولار للأوقية.

وقال مصدر مطلع إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، والتي تتطلب موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 %، مما جعل الذهب المقوم به أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وتراجعت أسعار النفط بعد صدور التقرير.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفع 3.8 % خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في أبريل نيسان، بما يتماشى مع التوقعات. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.4 % على أساس شهري في أبريل نيسان بعد ارتفاعه 0.7 % في مارس آذار.

وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي الذي عقد في يومي 28 و29 أبريل نيسان، ونشرت تفاصيله الأسبوع الماضي، أن عددا متزايدا من المسؤولين منفتحون على احتمال الاضطرار إلى رفع أسعار الفائدة.

ولا يزال الذهب تحت ضغط منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير شباط، وسط مخاوف من التضخم. ورغم جاذبيته كملاذ آمن، يتراجع أداء الذهب مع ارتفاع أسعار الفائدة، إذ يتجه المستثمرون إلى الأصول المدرة للعائد.

وأظهرت بيانات أن صافي واردات الصين من الذهب عبر هونج كونج قفزت 81.2 % في أبريل نيسان مقارنة مع الشهر السابق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.3 % إلى 75.60 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1918.95 دولار. وانخفض البلاديوم 1.4 % إلى 1371.52 دولار.