طقس لطيف الحرارة الجمعة والسبت وارتفاع قليل على درجات الحرارة الأحد

خبرني - يكون الطقس، الجمعة والسبت، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 26- 14 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 24- 12، وفي المرتفعات الشمالية 21- 10، وفي مرتفعات الشراة 22 - 9، وفي مناطق البادية 31 - 16، وفي مناطق السهول 27- 15، وفي الأغوار الشمالية 33 - 17، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 22، وفي البحر الميت 34 - 21، وفي خليج العقبة 36 - 22 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويبقى الطقس الاثنين، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

