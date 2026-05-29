الجمعة: 29 أيار 2026
ايران تعلن اسقاط طائرة اميركية .. وواشنطن تنفي

  • 29 أيار 2026
  • 03:41
ايران تعلن اسقاط طائرة اميركية وواشنطن تنفي
جانب من محطة بوشهر النووية

خبرني  - نفت الولايات المتحدة تقارير إيرانية تحدثت عن إسقاط طائرة أميركية قرب مدينة بوشهر، مؤكدة أن جميع أصولها الجوية في المنطقة تعمل بشكل طبيعي.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد نقل عن مسؤول محلي قوله إن طائرة أميركية دمرت في منطقة جم بمحافظة بوشهر جنوب البلاد، من دون تقديم تفاصيل إضافية أو أدلة تدعم الرواية.

 لكن القيادة المركزية الأميركية سارعت إلى نفي تلك الأنباء، وقالت في منشور على منصة "إكس": "لم يتم إسقاط أي طائرة أميركية. جميع الأصول الجوية الأميركية سليمة".

ويأتي تبادل الروايات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، بعد ساعات من إعلان الجيش الأميركي تنفيذ ضربات استهدفت مواقع إيرانية واعتراض طائرات مسيرة قالت واشنطن إنها شكلت تهديداً لقواتها وحركة الملاحة في مضيق هرمز.

قد تصل عقوبتها لـ130 سنة سجن و3 مؤبدات .. العدل الأمريكية توجه 8 تهم للعراقي السعدي
سورية تعلن تأمين مخلفات (كيميائي الأسد)
فانس : من الصعب تحديد موعد توقيع ترمب على مذكرة التفاهم مع إيران
عقوبات أمريكية جديدة على طهران
هجوم بمحطة قطار قرب زيورخ .. وسويسرا تصنفه إرهابيا
مقتل 16 طالبة وإصابة العشرات في حريق بمدرسة في كينيا
