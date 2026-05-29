أوروبا تغرم تيمو 232 مليون دولار .. والشركة ترفض

خبرني - فرض الاتحاد الأوروبي الخميس غرامة قدرها 200 مليون يورو (نحو 232 مليون دولار) على منصة التجارة الإلكترونية الصينية "تيمو"، بعد اتهامها بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع بيع منتجات غير قانونية عبر منصتها، وقد رفضت الشركة الصينية القرار الأوروبي.

وقالت المفوضية الأوروبية إن "تيمو" فشلت في تقييم وإدارة المخاطر المرتبطة ببيع منتجات غير قانونية داخل الاتحاد الأوروبي، كما لم تقيم بشكل كاف تأثير أنظمة التوصية والترويج عبر المؤثرين في زيادة انتشار هذه المنتجات.

ويستخدم "تيمو" قرابة 130 مليون شخص شهريا في دول الاتحاد الأوروبي.

ولم تحدد المفوضية طبيعة هذه المنتجات، غير أن فرض الغرامة جاء بعد تحقيق أجرته المفوضية الأوروبية بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي عقب شكوى تقدمت بها المنظمة الأوروبية للمستهلكين (BEUC) و17 منظمة وطنية تابعة لها، متهمة المنصة بعدم حماية المستهلكين الأوروبيين بشكل كاف.

جوهر الدعوى

وقالت المنظمة، في بيان صحفي نشرته اليوم في موقعها الإلكتروني، إنه "منذ مايو/أيار 2024، اشتبهت مجموعات حماية المستهلك في جميع أنحاء أوروبا في وجود انتهاكات متعددة لقانون الخدمات الرقمية مثل غياب التدابير الكافية لحماية المستهلكين من المحتوى غير الآمن وتلاعبات".

وأضافت المنظمة "عُززت هذه المخاوف بأدلة عديدة تثبت وجود منتجات غير آمنة وغير قانونية على المنصة؛ فعلى سبيل المثال، أظهرت اختبارات أُجريت في فرنسا والدنمارك وألمانيا أن 53 منتجا من أصل 81 (شملت ألعاب أطفال، ومجوهرات، وإلكترونيات) تحتوي على مواد أو مكونات خطيرة".

وتشمل هذه المنتجات عادة سلعا مقلدة تنتهك حقوق العلامات التجارية، أو ألعابا وأدوات لا تستوفي معايير السلامة الأوروبية، إضافة إلى إلكترونيات وشواحن غير مطابقة للمواصفات الفنية، ومستحضرات تجميل أو منتجات صحية غير مرخصة، فضلا عن سلع تحتوي مواد خطرة أو محظورة داخل الاتحاد الأوروبي.