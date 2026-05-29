نصائح بسيطة لتخفيف تورم القدمين خلال موجات الحر

خبرني - تشهد العديد من المناطق حول العالم خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة موجات حر متزايدة التأثير، لا تقتصر آثارها على الإحساس بالانزعاج فحسب، بل تمتد لتشمل مجموعة من التغيرات الصحية.

وفي هذا السياق، يلاحظ كثيرون ظهور أعراض مثل التعب واضطرابات النوم، خاصة في الأيام شديدة الحرارة. ومن بين المشكلات الأقل شهرة خلال موجات الحر، تورم القدمين والكاحلين.

ويشير مركز الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS) إلى أن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم لدى بعض الأشخاص، ما يسبب حالة تعرف طبيا باسم "الوذمة"، والتي تظهر على شكل تورم في الأطراف.

نصائح لتخفيف تورم القدمين خلال موجات الحر

قدمت أخصائية التغذية في مؤسسة Nutrition Geeks، كيت بوكر، مجموعة من النصائح البسيطة التي قد تساعد في التخفيف من هذه الحالة خلال موجات الحر، وتشمل:

1. الحفاظ على الحركة: يساعد النشاط البدني المنتظم وتجنب الجلوس لفترات طويلة على تحسين الدورة الدموية وتقليل تجمع السوائل في القدمين.

2. تناول طعام صحي منزلي: تقليل الأطعمة المصنعة والغنية بالملح، والاعتماد على وجبات محضرة في المنزل وغنية بالعناصر الغذائية.

3. رفع الساقين: رفع القدمين فوق مستوى القلب يساعد على تصريف السوائل وتقليل التورم.

4. المشي حافي القدمين: يساعد على تخفيف الضغط على القدمين، خاصة في الأجواء الحارة، مع إتاحة فرصة لراحة القدمين.

5. الحفاظ على الترطيب: شرب كميات كافية من الماء وتعويض المعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم، مع تقليل الكافيين والكحول.

6. تدليك القدمين: يساعد التدليك اللطيف باتجاه القلب على تحسين تدفق الدم وتقليل احتباس السوائل، ويمكن استخدام زيوت طبيعية مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.