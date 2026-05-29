رغم التتويج بالدوري .. النصر يعلن رحيل المدرب جيسوس

خبرني - أعلن النصر بطل الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، ⁠الخميس، رحيل مدربه جورجي جيسوس.

وقال النصر عبر حسابه على منصة (إكس): "حضر متحديا.. ويغادرنا بطلا. شكرا جيسـوس لكل ماقدمته لناديك النصر.. وستبقـى دائما محبا ومحبوبا للنصراويين".

وكان النصر ‌قد أعلن في منتصف يوليو/ تموز الماضي تعيين جيسوس مدربا له لمدة موسم واحد.

وانفصل النصر عن المدرب ستيفانو بيولي في يونيو/⁠حزيران من العام الماضي، ⁠بعدما حل الفريق ثالثا في الدوري السعودي ليشارك في دوري أبطال آسيا ⁠2.

وتحت قيادة المدرب البرتغالي، فاز النصر ⁠بالدوري بفارق نقطتين أمام ⁠الهلال، فريق جيسوس السابق، ليتوج بطلا للسعودية لأول مرة منذ 2019.

كما وصل ‌إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2 حيث خسر (1-0) أمام جامبا أوساكا الياباني.

وعلى الرغم من أن جيسوس لم يكشف عن محطته المقبلة، فإن ثمة تكهنات تشير إلى كونه المرشح الأبرز لتولي تدريب بنفيكا، في حال رحيل جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد الإسباني.