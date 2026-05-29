قد تصل عقوبتها لـ130 سنة سجن و3 مؤبدات .. العدل الأمريكية توجه 8 تهم للعراقي السعدي

خبرني - أعلنت وزارة العدل الأمريكية توجيه 8 تهم إلى العراقي الإيراني محمد باقر السعدي، على خلفية أنشطته المرتبطة بكتائب حزب الله والحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت العدل الأمريكية في بيان: "السعدي متورط في نحو عشرين هجوما ومحاولة هجوم في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، شملت تخطيطا وتنسيقا دوليا واسع النطاق، فضلا عن التطرف".

وأضاف البيان: "أعلنت وزارة العدل اليوم عن لائحة اتهام من ثماني تهم موجهة إلى محمد باقر سعد داود السعدي، وهو مواطن إيراني عراقي مزدوج الجنسية، بتهم تتعلق بالإرهاب، وذلك لأنشطته كعضو في كتائب حزب الله والحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك تورطه في نحو عشرين هجوما ومحاولة هجوم في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة".

ووجهت إلى السعدي، البالغ من العمر 32 عاما، التهم التالية: "(1) التآمر لتقديم دعم مادي لكتائب حزب الله، وتصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عاما، (2) التآمر لتقديم دعم مادي للحرس الثوري الإيراني، وتصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عاما، (3) التآمر لتقديم دعم مادي لأعمال إرهابية، وتصل عقوبتها القصوى إلى السجن 15 عاما، (4) تقديم دعم مادي لأعمال إرهابية، وتصل عقوبتها القصوى إلى السجن 15 عاما، (5) الشروع في أعمال إرهابية عابرة للحدود الوطنية، وتصل عقوبتها القصوى إلى السجن المؤبد، (6) التآمر لتفجير مكان عام، وتصل عقوبتها القصوى إلى السجن المؤبد، (7) الشروع في إتلاف ممتلكات عن طريق الحريق أو المتفجرات، وتصل عقوبتها الدنيا إلى السجن خمس سنوات والقصوى إلى السجن 20 عاما، (8) تمويل الإرهاب، الذي تصل عقوبته القصوى إلى السجن لمدة 20 عاما".

وقال القائم بأعمال المدعي العام، تود بلانش: "كما هو مذكور في لائحة الاتهام، فقد تورط السعدي بشكل مباشر في عمليات إرهابية وقرارات عسكرية لمهاجمة المصالح الأمريكية والإسرائيلية في أنحاء العالم، وتآمر مع آخرين للتخطيط لهجمات دامية على الأراضي الأمريكية".

وأضاف: "الآن وقد أزيح من منصبه كقائد مزعوم لكتائب حزب الله، ذي صلات وثيقة بالنظام الإيراني ووكلائه حول العالم، فإننا نتطلع إلى محاكمته بكل حزم بموجب القانون الأمريكي في محكمة أمريكية".

وأوضح المدعي العام الأمريكي جاي كلايتون، عن المنطقة الجنوبية لنيويورك، أن "محمد باقر سعد داود السعدي عمل مع منظمات إرهابية لتوجيه هجمات استهدفت مدنيين، وحاولت استهداف مدنيين في الولايات المتحدة".