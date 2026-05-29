الجمعة: 29 أيار 2026
فانس : من الصعب تحديد موعد توقيع ترمب على مذكرة التفاهم مع إيران

  • 29 أيار 2026
  • 01:48
فانس وترمب

خبرني  - قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن تحديد موعد دقيق لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على مذكرة التفاهم مع إيران لا يزال صعبًا في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن المفاوضات بين الجانبين شهدت تقدمًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف فانس أن هناك “أخذًا وردًا” بشأن بعض بنود مسودة الاتفاقية، موضحًا أن الإيرانيين يرغبون بوضوح في التوصل إلى اتفاق وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما تريده واشنطن أيضًا.

وبيّن أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن ملف تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الوضع الميداني أصبح أفضل مقارنة بما كان عليه قبل خمسة أو ستة أسابيع.
 

