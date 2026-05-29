هجوم بمحطة قطار قرب زيورخ .. وسويسرا تصنفه إرهابيا

خبرني - هاجم شاب سويسري 3 أشخاص بالسلاح الأبيض، مما أدى إلى إصابتهم بجروح صباح اليوم الخميس في محطة القطارات بوينترتور قرب زيورخ، قبل أن تعتقله قوات الأمن، وتصف الهجوم بأنه عمل إرهابي.

وقال مدير الأمن في زيورخ ماريو فير في مؤتمر صحفي: "أصر بشكل استثنائي على استخدام مصطلح هجوم إرهابي"، من جانبه لفت قائد الشرطة ماريوس فايرمان إلى أنه "يبدو من الواضح من مكان الحادث أن الدافع وراء هذا العمل يجب وضعه في إطار التطرّف والإرهاب".

وفي وقت سابق قالت شرطة زيورخ، في بيان، إنه بعد الساعة 8:30 صباحا (6:30 ت غ)، جَرح رجل ثلاثة أشخاص بالسكين في محطة وينترتور، وأشارت إلى أن الشرطة أوقفت المشتبه بتنفيذه الهجوم وهو سويسري يبلغ من العمر 31 عاما.

وذكرت الشرطة حينها أن دوافع الهجوم موضع تحقيق، لكن مشاهد بثتها وسائل إعلام سويسرية ومواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت المهاجم، وهو رجل طويل الشعر يرتدي قميصا داكنا وسروالا قصيرا، يركض أمام المحطة وهو يهتف "الله أكبر".

ونقلت ⁠صحيفة بليك السويسرية عن شاهد أن الرجل، الذي كان يهتف "الله أكبر"، ⁠⁠كان يحمل سكينا، بينما كان الناس من حوله يصرخون ويهربون.

وأضافت الشرطة أن الجرحى الثلاثة يحملون الجنسية السويسرية وأعمارهم 28 و43 و52 عاما. ونقلوا جميعا إلى المستشفى، بدون أن توضح مدى خطورة إصاباتهم.

وتقع وينترتور، سادس أكبر مدن سويسرا، على بعد حوالي 25 كيلومترا شمال شرق زيورخ.