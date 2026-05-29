النشامى يباشر تدريباته في سويسرا

خبرني - بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته الفنية والبدنية، في سويسرا، تأهبا لمواجهة أصحاب الأرض وديا عند الرابعة -بتوقيت الأردن- عصر الأحد 31 أيار على ستاد كيوبين بارك في مدينة سانت جالن، في إطار التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وأجرى المنتخب تدريبه مساء الخميس 28 آيار، على ملعب جراندنموس التدريبي في سانت جالن، بقيادة المدرب جمال سلامي، وبمشاركة 28 لاعبا.

إلى ذلك، يُقيم المنتخب الوطني، عند الساعة الثالثة عصر السبت 30 أيار، تدريبه الرسمي على الملعب التدريبي، على أن تكون الدقائق الـ15 الأولى مفتوحة أمام وسائل الإعلام للتغطية وإجراء المقابلات، ويسبق التدريب المؤتمر الصحفي لمدرب النشامى، والذي يعقد في ستاد كيوبين بارك

ويغادر المنتخب الوطني إلى أمريكا لمواجهة كولومبيا مساء الأحد 7 حزيران في مدينة سان دييجو، على أن يستقر في معسكره الرسمي خلال المونديال في مدينة بورتلاند الأمريكية.

ويضم وفد المنتخب 28 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية، عبدالله نصيب، يزن العرب، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، سليم عبيد، سعد الروسان، إحسان حداد، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، محمد أبو غوش، إبراهيم سعادة، عامر جاموس، نزار الرشدان، نور الروابدة، يوسف قشي، رجائي عايد، محمد الداوود، محمود مرضي، موسى التعمري، إبراهيم صبرة، عودة الفاخوري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، وعلي علوان.

ويستعد منتخب النشامى للمشاركة الأولى في تاريخه ببطولة كأس العالم، حيث استقر في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.