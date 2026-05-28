10 آلاف حجز ليومي الخميس والجمعة على مسارات اردنا جنة

خبرني - قال مدير برنامج أردننا جنة أحمد الرفاعي ،الخميس، إن البرنامج يحقق نتائج إيجابية منذ انطلاقته وبلغ عدد المشاركين خلال أول شهرين من البرنامج قرابة 90 ألف مشارك.



وأشار الرفاعي أن جميع الوجهات شهدت حركة سياحية نشطة في مختلف المحافظات من خلال 60 مسارا سياحيا تم إطلاقه ضمن البرنامج.



وأضاف أن خلال فترة العيد وصل عدد الحجوزات 10 آلاف حجز ليومي الخميس والجمعة، مؤكدا أن الإقبال على البرنامج جيد مقارنة بالسنوات السابقة



وأكد أن الدعم الحكومي للبرنامج أسهم بزيادة الإقبال عليه حيث تغطي الحكومة قرابة 50% من تكاليف الرحلة، مشيرا إلى أن البرنامج غير ربحي ويهدف لدعم القطاع السياحي في ظل الظروف الإقليمية.

