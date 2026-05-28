*
الخميس: 28 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

10 آلاف حجز ليومي الخميس والجمعة على مسارات اردنا جنة

  • 28 أيار 2026
  • 22:23
10 آلاف حجز ليومي الخميس والجمعة على مسارات اردنا جنة

خبرني - قال مدير برنامج أردننا جنة أحمد الرفاعي ،الخميس، إن البرنامج يحقق نتائج إيجابية منذ انطلاقته وبلغ عدد المشاركين خلال أول شهرين من البرنامج قرابة 90 ألف مشارك.

وأشار الرفاعي أن جميع الوجهات شهدت حركة سياحية نشطة في مختلف المحافظات من خلال 60 مسارا سياحيا تم إطلاقه ضمن البرنامج.

وأضاف أن خلال فترة العيد وصل عدد الحجوزات 10 آلاف حجز ليومي الخميس والجمعة، مؤكدا أن الإقبال على البرنامج جيد مقارنة بالسنوات السابقة

وأكد أن الدعم الحكومي للبرنامج أسهم بزيادة الإقبال عليه حيث تغطي الحكومة قرابة 50% من تكاليف الرحلة، مشيرا إلى أن البرنامج غير ربحي ويهدف لدعم القطاع السياحي في ظل الظروف الإقليمية.
 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

النفط يتراجع بعد تقرير عن اتفاق أميركي إيراني
النفط يتراجع بعد تقرير عن اتفاق أميركي إيراني
  • 2026-05-28 18:55
مع انخفاض الأسعار .. ارتفاع الاقبال على الاضاحي في ثاني أيام العيد
مع انخفاض الأسعار .. ارتفاع الاقبال على الاضاحي في ثاني أيام العيد
  • 2026-05-28 18:06
حركة سياحية نشطة في الطفيلة خلال العيد
حركة سياحية نشطة في الطفيلة خلال العيد
  • 2026-05-28 17:21
ذروة سياحية في العقبة .. و100% إشغال في معظم الفنادق
ذروة سياحية في العقبة .. و100% إشغال في معظم الفنادق
  • 2026-05-28 17:08
العقبة تستقبل 13 باخرة سياحية ابتداء من أيلول
العقبة تستقبل 13 باخرة سياحية ابتداء من أيلول
  • 2026-05-28 17:00
عالميا ... الذهب عند أدنى مستوى في شهرين
عالميا ... الذهب عند أدنى مستوى في شهرين
  • 2026-05-28 10:38