معارضو ترمب ينظمون احتجاجات حاشدة في الولايات المتحدة خلال عيد ميلاده

خبرني - أعلنت حركة No Kings(لا للملوك)، التي توحد معارضي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ، يوم الخميس عن خطط لتنظيم احتجاجات في عيد ميلاده الثمانين، الموافق في يوم 14 يونيو.

وجاء في بيان للحركة: "في الرابع عشر من يونيو، سنرفع رؤوسنا ونغني بأعلى أصواتنا، ونواصل تنظيم أنفسنا".

ودعت الحركة، كافة أنصارها إلى التوحد للدفاع عن حقوقهم وبناء مستقبل البلاد.

وأضافت الحركة في بيانها: "بإمكاننا أن نجعل تاريخ أمريكا، كقصة عن أشخاص يتحدون معا - بغض النظر عن العرق والأصل والهوية والمعتقدات والانتماء إلى هذا المجتمع أو ذاك، من أجل الدفاع عن حقوقهم وبناء مستقبل يقوم على قوة الشعب".

ظهرت حركة 'لا للملوك' (No Kings) في صيف عام 2025 بعد المداهمات التي نفذتها سلطات الهجرة الأمريكية في لوس أنجلوس، وتحولت منذ ذلك الحين إلى سلسلة من الاحتجاجات الوطنية الشاملة. وجرت هذه الاحتجاجات في المرة الأخيرة خلال شهر مارس الماضي، وكانت موجهة ضد سياسات إدارة ترمب ، بما في ذلك توجهات سياسته الخارجية وإجراءات شرطة الهجرة والجمارك (ICE).