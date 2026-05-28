جمعية الفيصل والفارس تنظم يومًا ترفيهيًا لأطفال مرضى السرطان

خبرني - نظّمت جمعية الفيصل والفارس الخيرية، الاثنين 25.25.2026 ضمن برنامج البركة، فعالية إنسانية بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان الخيرية، في مقر الجمعية اصدقاء مرضى السرطان بمنطقة الجويدة في العاصمة عمّان، تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك واحتفالات المملكة بعيد الاستقلال، في مشهد جمع بين الفرح الوطني والرسالة الإنسانية.

وجاءت الفعالية تأكيدًا على أن معاني الاستقلال لا تُختصر في المناسبة الوطنية فقط، بل تمتد إلى قيم التكافل والرحمة والوقوف إلى جانب الأطفال والأسر، وترسيخ صورة المجتمع الأردني القائم على المحبة والعطاء.

وشملت الفعالية تقديم كسوة العيد لـ120 طفلًا، إلى جانب توزيع الهدايا وإقامة أنشطة ترفيهية متنوعة، تضمنت الألعاب والرسم وتقديم وجبات غذائية، ضمن أجواء حملت الفرح والأمل والطاقة الإيجابية للأطفال وأسرهم.

كما تخللت الفعالية أجواء وطنية احتفالًا بعيد الاستقلال، عكست روح الانتماء والفخر بالأردن وقيادته الهاشمية، ورسخت في نفوس الأطفال معاني الفرح والمشاركة المجتمعية في هذه المناسبة العزيزة.

وأكدت جمعية الفيصل والفارس الخيرية أن هذه المبادرات تأتي استمرارًا لرسالتها في خدمة المجتمع وتعزيز الشراكات الإنسانية مع المؤسسات والجمعيات الوطنية، بما يسهم في ترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية.

وثمّنت جمعية الفيصل والفارس الخيرية جهود جميع المتطوعين والداعمين والشركاء الذين ساهموا في إنجاح الفعالية، مؤكدة أن الأثر الحقيقي يبدأ من رسم الابتسامة وصناعة الأمل في قلوب الأطفال.